LPI-G: Unfall in der Mehlaer Hauptstraße

Gera (ots) - Gera: Zwischen dem 05.02.2023 und dem 08.02.2023 hielten sich unbekannte Diebe in einer Gartenanlage in der Pasternakstraße auf. Dort gelangten sie gewaltsam in die Lauben zweier Gartenpächter und stahlen schließlich mehrere Ladegeräte. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegengenommen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

mehr