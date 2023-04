POL-PDWIL: Diebstahl von Langholz

Jünkerath (ots) - In der Zeit von Freitag, 07.04.2023, 18:00 Uhr und Samstag, 08.04.2023, 09:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an einem Audi A6 beide polnischen Kennzeichen. Der PKW war zum Tatzeitpunkt vor einem Wohnhaus in der Kölner Straße in Jünkerath abgestellt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu ...

