Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle und mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer

Wittlich (ots)

Von Ostersamstag, den 08.04.2023 auf Ostersonntag, den 09.04.2023 kam es im Bereich Wittlich zu mehreren Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss, sowie zur Feststellung einer Trunkenheitsfahrt im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Zwei Verkehrsteilnehmer verließen in diesem Zusammenhang unerlaubt die Unfallstelle und konnten im Nachgang durch die Polizei Wittlich ermittelt werden. So wurde gegen 17:00 Uhr nach einem Verkehrsunfall im Bereich Binsfeld bei einem 54-jährigen Unfallbeteiligten ein Alkoholwert von knapp 1 Promille gemessen. Gegen 19:30 Uhr wurde ein 35-jähriger Fahrzeugführer durch die Polizei kontrolliert, der einen Alkoholwert von etwa 2 Promille aufwies. In diesem Zusammenhang besteht wie im zuvor genannten Fall der Verdacht, dass das angetroffene Fahrzeug zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 23:20 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei Wittlich einen verunfallten PKW im Straßengraben im Bereich der L52 bei Klausen. Auch hier konnte durch die Polizei ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit einer deutlichen Alkoholisierung angetroffen werden (knapp 3 Promille). Schließlich führte die Polizei Wittlich gegen 04:00 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Durch die Beamten wurde bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer, einem 36-jährigen Mann, ein Alkoholwert von gut 2 Promille gemessen. Es wurden Blutproben entnommen. Zudem wurden die Führerscheine der Fahrzeugführer jeweils sichergestellt. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

