Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Einladung zu Pressetermin: Deutsch-tschechisches Fahndungsteam geht ab sofort gemeinsam auf Grenzstreife

Zittau, Hradek n.N. (ots)

Ab dem 1. April 2023 gehen im Dreiländereck zu Tschechien und Polen Bundespolizisten und tschechische Polizisten nach eigenem Dienstplan zusammen auf Streife.

Geprobt haben die insgesamt 17 deutschen und tschechischen Beamten des Schengen-Fahndungsteams von 2020 bis 2022 im Rahmen eines EU-geförderten Projekts. Sie haben gemeinsam Polizeitrainings und Einsätze im Grenzraum durchgeführt und die jeweils andere Sprache erlernt. Jetzt wird es ernst. Täglich sind sie nun auf beiden Seiten der Grenze im Großraum Zittau unterwegs und haben die Bekämpfung der Schleuserkriminalität und der irregulären Migration im Fokus. Hierzu werden Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt sowie Erkenntnisse ausge-tauscht.

Das Schengen-Fahndungsteam beginnt seine Streifentätigkeit im neuen Dienstgebäude der tschechischen Polizei in Hradek nad Nissou. Hier wurden auch für die deutschen Kollegen eigene Dienstzimmer eingerichtet. Auf Streife geht es mit den Einsatzfahrzeugen beider Polizeibehörden. Durch den Wegfall der Sprachbarriere und einiger Zuständigkeitsschranken erhofft man sich eine effektivere Polizeiarbeit. Auch das Polizeitraining führt das Team nun regelmäßiger durch. So auch am gestrigen 27. März 2023 auf einem kleinen tschechischen Flugplatz nahe Novy Bor. Die Fahnder probten das Stoppen von mit PKW flüchtenden Straftätern und deren Festnahme.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach lädt hiermit zu einem Kennenlernen des neuen Schengen-Fahndungsteams ein und möchte einen Ausblick auf die gemeinsame internationale Polizeiarbeit im Grenzraum des Dreiländerecks geben. Die deutschen und tschechischen Kollegen des Fahndungsteams sowie Vertreter der Bezirkspolizeidirektion Liberec und der Leiter der Bundespolizeiinspektion Ebersbach stehen für Fragen zur Verfügung. Bei diesem Schengen-Fahndungsteam handelt es sich um die erste Einheit dieser Art an der deutsch-tschechischen Grenze.

Ort / Anreise

Ehemalige Grenzübergangsstelle

Hradek n.N. (Tschechische Republik) - Porajów (Republik Polen) ul. Zitavská 271 463 34 Hradek nad Nissou

Anreise über Zittau - Grenzübergang Friedensstraße nach Porajow (Republik Polen) - nach 1.400 Metern Grenzübergang nach Hradek nad Nissou (Tschechische Republik)

Zeit

4. April 2023

10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Ablauf

- Begrüßung in Hradek n.N. - Vorstellung des Schengen-Fahndungsteams - Angebot einer Mitfahrt für Medienvertreter in einem Streifenfahrzeug - Teilnahme an einer Kontrollstelle im Raum Zittau (deutsche Grenzseite) - Änderungen je nach Teilnehmerzeit möglich

Die Medienvertreter werden gebeten, sich bis zum 31.03.2023 um 12:00 Uhr zwecks Akkreditierung bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach zu melden: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de oder 03586 / 7602 - 245.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell