Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer wollte mit Handyfoto seines eingezogenen Führerscheins durchkommen

Niederseifersdorf (ots)

Ein 36-jähriger deutscher Autofahrer geriet am 27. März 2023 auf der Autobahn 4 bei Niederseifersdorf in eine Kontrolle der Bundespolizei und konnte den Beamten nur ein Handyfoto seines polnischen Führerscheins zeigen. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass dem Mann in Polen die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Der muss sich nun wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein Auto musste er stehen lassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell