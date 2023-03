BPOLI EBB: Migrantengruppe bis Bautzen geschleust

Ebersbach / Sa. (ots) - Ein 43-jähriger türkischer Familienvater zahlte 10.000,00 EUR an einen Schleuser damit er ihn und seine Familie mit einem LKW von Bosnien nach Deutschland bringt. Diese Aussage machte der Mann in seiner polizeilichen Vernehmung nachdem er gemeinsam mit seiner 6-köpfigen Familie durch Bundespolizisten am Bahnhof Ebersbach / Sa. an der Weiterreise mit dem Zug gehindert wurde. Vom Zugbegleiter kam ...

mehr