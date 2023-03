Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Lebensbedrohende Schleusung endet auf der Autobahn - Haftbefehl erlassen

Uhyst (ots)

Die Einschleusung von acht Syrern durch einen 27-jährigen Ukrainer unter lebensbedrohenden Umständen beendeten Bundespolizisten auf dem BAB4-Parkplatz in Uhyst a.T.

Den Beamten fiel der völlig überladene polnische Renault Megane auf der Autobahn auf. Durch die Heckscheibe sahen sie schon bei der Annäherung, dass sich im Kofferraum mindestens zwei Personen befinden. Sie stoppten das Fahrzeug umgehend an der nächstmöglichen Ausfahrt und trauten ihren Augen kaum. Außer dem Erwachsenen auf dem Beifahrersitz saßen im Fond vier weitere Erwachsene und ein Kleinkind von drei Jahren sowie im Kofferraum zwei Jugendliche im Alter von 12 und 17 Jahren. Die Personen waren alle nicht angeschnallt und konnten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen. Sie waren unerlaubt eingereist. Unter diesen gefährlichen Umständen wollte der Schleuser die Migranten bis nach Dresden bringen. Nicht vorzustellen, was passiert wäre, wenn er in einen Verkehrsunfall verwickelt worden wäre.

Der Schleuser wurde festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen U-Haftbefehl woraufhin der Ukrainer an die JVA Görlitz übergeben wurde. Die Geschleusten wurden in Gewahrsam genommen und dann aufgrund von gestellten Schutzersuchen an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell