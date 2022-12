POL-RT: Vermisste Frau wohlbehalten angetroffen (Hechingen)

Reutlingen (ots) - Hechingen (ZAK): Die Polizei sucht nach der 61-jährigen Monika Petersen aus Hechingen, die seit Sonntag vermisst wird. Entgegen ihren sonstigen Gewohnheiten kehrte sie seither nicht wieder nach Hause zurück, weshalb am Montag Vermisstenanzeige erstattet wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte sie sich seit ihrem Verschwinden unter anderem in Nagold und in Rottenburg aufgehalten haben. Am ...

