POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lorup (ots) - In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu eineim Lagerplatz eines Restaurants am Loruper Weg in Sögel. Dort entwendete sie etwa 30 Kisten Leergut entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

