POL-S: Verkehrsgefährdungen auf Bundesstraße - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Drei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Mittwoch (03.05.2023) in der Benzstraße. Ein 67 Jahre alter Mann stand mit seinem Porsche gegen 17.15 Uhr in der Benzstraße in Richtung Mercedesstraße vor einer Ampel und wollte nach links in die Seitenstraße zu den Veranstaltungshallen abbiegen. Aus unbekannten Gründen fuhr er los, ...

mehr