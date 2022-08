Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf Parkplatz Auto beschädigt und geflüchtet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Montag, 22.08.2022, wurde bei der Polizei eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Eine Pkw Fahrerin (41) aus einer Einbecker Ortschaft hat ihr Fahrzeug gegen 16.00 Uhr auf dem Kaufland Parkplatz in der Walter-Poser-Straße abgestellt und sich in den Markt begeben. Als sie gegen 16.45 Uhr zu ihrem Auto kam, stellte sie weine Beschädigung an dem schwarzen Pkw VW Passat fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat den Wagen beim Ein- oder Ausparken gestreift. Der Verursacher hat sich anschließend vom Parkplatz entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck unter 05561-949780.

