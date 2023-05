Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist auf Kinderspielplatz - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (04.05.2023) auf einem Wasserspielplatz an der Graugansstraße sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und dabei eine 59-jährige Passantin beobachtet. Die 59 Jahre alte Frau war gegen 20.15 Uhr in der Kormoranstraße unterwegs, als sie den Mann entdeckte, der auf dem Spielplatz onanierte und sie dabei anschaute. Der Unbekannte flüchtete vor Eintreffen der Polizei in Richtung Graugansstraße. Der Täter soll zirka 40 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein, braune Haare haben und mit einer schwarzen Jeanshose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

