POL-S: Trickdieb unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (04.05.2023) einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Geschäft an der Königstraße Kleidungsstücke gestohlen haben soll. Der 43-Jährige betrat gegen 14.20 Uhr das Bekleidungsgeschäft und steckte Hosen und Hemden im Wert von fast 500 Euro in ...

