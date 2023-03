Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230302.4 Brunsbüttel: Wassereinbruch nach Böschungsberührung eines Schiffes

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstag ist ein Schiff auf dem Nord-Ostsee-Kanal in eine Uferböschung gefahren. Dabei kam es zu einem leichten Wassereinbruch.

In den Morgenstunden war das Schiff unter der Flagge von Antigua und Barbuda auf der Kanalpassage in Richtung Brunsbüttel unterwegs, als es auf Höhe von Hochdonn in die Kanalböschung fuhr. Der Bulkcarrier musste mit Unterstützung eines Binnenmotorschiffes freigeschleppt werden. Nach anschließender Erreichung des Südkais in Brunsbüttel sprach die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft zunächst ein Weiterfahrverbot aus. Bei der dort erfolgten Kontrolle stellten Beamte des Wasserschutzpolizeirevieres Brunsbüttel einen Wassereinbruch im Vorpiektank von circa einem Quadratzentimeter fest. Es waren zudem bereits ungefähr zwei Kubikmeter Wasser in den Tank eingedrungen. Die BG-Verkehr ordnete eine Klassenbestätigung an. Am Mittwochabend konnte das Schiff schließlich seine Reise fortsetzen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Sarah Prediger

