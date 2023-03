Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230302.2 Brunsbüttel: Freibordverstoß eines Seeschiffes

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwochnachmittag ist ein Seeschiff mit einem zu geringen Freibord bei einer Kontrolle in der Schleuse in Brunsbüttel aufgefallen.

Gegen 16:30 Uhr stellten Beamte des Wasserschutzpolizeirevieres Brunsbüttel eine Überladung des Schiffes von rund 270 Tonnen fest. Geladen waren circa 6000 Metertonnen Leinsamen. Aufgrund des Verstoßes ordnete die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3000 Euro an. Weiterhin erteilte sie nach Rücksprache mit den Beamten ein Weiterfahrverbot ab der Neufeld-Reede bis das Schiff den geforderten Freibord erreicht hat. Dafür sollte Ballast- sowie ein Teil Frischwasser abgegeben werden. Bis zur Neufeld-Reede verblieben die Kräfte an Bord des Schiffes und kontrollierten die Stabilitätsberechnung während des Lenzvorganges. Nach Erreichung des geforderten Freibordes setzte das Schiff seine Reise nach Belgien fort. Den Kapitän erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Sarah Prediger

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell