Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

Ein in der Böhlaustraße abgestellter Pkw-Anhänger wurde durch unbekannte Täter in der Zeit vom 14.07.2022, 16:30 Uhr bis zum 24.07.2022, 19:00 Uhr mit mehreren Schriftzügen in roter und violetter Farbe besprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise zu den Künstlern liegen derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell