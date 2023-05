Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (06.05.2023) wurde ein 30-jähriger Mann Opfer eines Raubdelikts in der Fürstenstraße. Das Opfer ging gegen 04.30 Uhr in Richtung Friedrichstraße als er unvermittelt von fünf männlichen Personen angegriffen und niedergeschlagen wurde. Am Boden liegend nahmen die Täter ihm seinen Geldbeutel und sein Mobiltelefon ab und flüchteten anschließend unerkannt in Richtung Königsbaupassagen. Laut dem Opfer hatten drei Täter eine dunkle Hautfarbe, eine weitere Beschreibung war nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

