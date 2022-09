Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Hubschrauberlandung auf dem Freiburger Platz

Offenburg (ots)

Wegen eines medizinischen Notfalls in der Straßburger Straße musste ein Rettungshubschrauber am Samstagabend gegen 18:45 Uhr mitten auf dem Freiburger Platz landen. Um das luftgestützte Notarzt-Team schnellstmöglich zum und diesen dann schnellstmöglich in eine geeignete Klinik bringen zu können, war der in Rheinmünster-Söllingen stationierte "fliegende Notarztwagen" der Deutschen Rettungsflugwacht mitten auf der Kreuzung gelandet.

Die Feuerwehr sicherte die für die Maschine die Lande- und Startphase innerhalb der engen Innenstadtlage und unterstützte die Vollzugspolizei bei der Absperrung rund um das Fluggerät. Etliche Schaulustige rund um den Offenburger Verkehrsknotenpunkt hielten die Situation filmisch fest. Während der Kreuzungssperrung wurde der Verkehr durch Polizei geregelt.

Der DRF-Hubschrauber startete kurz nach 19:15 Uhr mit dem Patienten in eine Spezialklinik nach Karlsruhe.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften tätig.

