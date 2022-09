FW-OG: Verkehrsunfall - Frontalkollision mit mehreren verletzten Personen

Offenburg (ots) - Aufgrund einer Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr Offenburg am Freitagabend zu einem Einsatz an den Offenburger Hauptbahnhof alarmiert. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden, denn heiß gelaufene Bremsen sorgten für die leichte Rauch- und Geruchsbelästigung. Gegen 17:45 Uhr bemerkte der Zugführer eines in den Offenburger Hauptbahnhof einfahrenden ICE eine Rauchentwicklung an seiner Lok. Umgehend ...

