POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/A7 - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag entstand bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A7 bei Herbrechtingen erheblicher Sachschaden.

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger in Richtung Ulm. Bei Herbrechtingen überholte der BMW-Fahrer einen Sattelzug und achtete dabei nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Auf der linken Spur war ein 40-Jähriger mit einem Mercedes AMG und mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Der versuchte durch eine Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden. Dies gelang ihm jedoch nicht. Die Autos stießen zusammen und schleuderten gegen den Sattelzug sowie die Leitplanke. Der Fahrer des Mercedes erlitt dabei leichte Verletzungen. Durch umherfliegende Teile entstanden an einem nachfolgenden Laster sowie einem Auto auf der Gegenfahrspur Schäden. Ein Abschlepper barg die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Heidenheim (Tel. 07321/97520) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 20.000 Euro, am Mercedes AMG auf 100.000 Euro, am Sattelzug auf 50.000 Euro sowie an der Leitplanke auf 1.500 Euro. Die Schäden der durch Teile beschädigten Fahrzeuge müssen noch ermittelt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Räumung der Fahrbahn musste die A7 in Fahrtrichtung Ulm bis 23.30 Uhr komplett, anschließend bis gegen 1 Uhr einspurig gesperrt werden.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen. Vergessen Sie auf keinen Fall den Schulterblick.

