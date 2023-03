Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Diebstähle aus Autos

Vergangene Woche stahlen Unbekannte in Allmendingen Gegenstände aus Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte eine hochwerte Brille aus einem Ford. Das Auto eines 56-Jährigen stand unverschlossen in der Hauptstraße. In der Lerchenstraße stahlen sie aus einem unverschlossenen Renault eine Jacke. Außerdem machten sie in der Schillerstraße Beute. Dort stahlen sie den Gelbeutel einer 26-Jährigen aus einem VW. Auch dieser war vermutlich nicht abgeschlossen. Von Donnerstag auf Freitag waren Unbekannte im Fliederweg unterwegs. Dort stahlen sie aus einem Auto ebenfalls einen Geldbeutel. Außerdem nahmen sie ein mit Kettenschloss gesichertes Fahrrad mit. Das grüne Mountainbike der Marke Nirvana befand sich im Carport neben dem Auto.

Der Polizeiposten Schelklingen (07394/933880) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Sie bittet um Hinweise von Zeugen, denen in der vergangenen Woche verdächtige Personen in Allmendingen auffielen.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

+++++++0574958 0576210 0580144 0572001 0579355 0543730 (JS)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell