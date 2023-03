Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Einbrecher in den Hütten

Zwei Gartenhütten waren in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern bei Ebersbach.

Unbekannte waren am Freitag oder Samstag im Stadtteil Bünzwangen unterwegs. Dort suchten sie die Kleingärten in der Verlängerung der Straße Hohe Reute auf. Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr gelangten die Täter auf zwei Grundstücke, indem sie die Zäune überstiegen. An einer Hütte hebelten sie die Tür auf. So gelangten sie ins Innere und suchten nach Brauchbarem. Mitgenommen hatten sie offensichtlich nichts. An einer zweiten Hütte hebelten sie an einem Fenster. Das hielt stand und die Unbekannten konnten dort nicht eindringen. Aus dem Garten nahmen sie eine Solarleuchte mit. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Spuren an den Tatorten gesichert und sucht nach den Unbekannten.

Auch in Schrebergärten kann man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen, darauf weist die Polizei hin. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

