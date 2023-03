Ulm (ots) - Zeugen fanden den Tresor auf einem Feldweg in der Nähe der Straße "Am Feldweg". Ebenfalls in der Nähe befindet sich eine Reitanlage. Der Tresor stammt mutmaßlich aus einer Straftat und war aufgebrochenen. Um den Tresor verteilt befanden sich mehrere leere Medikamentenverpackungen. Das Polizeirevier ...

mehr