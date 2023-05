Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntagmittag (07.05.2023) einen 27-jährigen Passanten in der Nordbahnhofstraße beraubt. Der 27Jährige war gegen 13.15 Uhr zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er von zwei Unbekannten auf Höhe Friedhofstraße überfallen wurde. Die Täter sprachen den Mann an, sprühten ihm daraufhin unvermittelt Reizgas in das Gesicht und schlugen auf ihn ein. Nachdem der 27-Jährige zu Boden gegangen war, stahlen die Unbekannten einen schwarz-weißen Geldbeutel aus der Hosentasche des Mannes und flüchteten. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Einer der Täter soll zirka 30 Jahre alt sein, ein auffallend pinkfarbenes T-Shirt sowie eine schwarze Hose getragen haben. Sein Komplize soll ein weißes Oberteil getragen haben. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Leichtverletzten Mann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

