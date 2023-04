Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Anliegerstraße widerrechtlich befahren, Radfahrer schwer verletzt

Mainz (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 51-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hattenbergstraße.

Der Radfahrer war aus Mainz-Mombach in Richtung Mainzer Neustadt unterwegs. Im Bereich Hattenbergstraße, in Höhe der Haltestelle "Zwerchallee" wird der Radweg über eine Anliegerstraße geführt. Ein 29-jähriger Autofahrer biegt aus Richtung Zwerchallee in diese Anliegerstraße ein, offensichtlich um eine Ampel in Richtung Mombach zu umfahren. Dabei kommt es zum Unfall. Der Radfahrer war nach dem Unfall nicht ansprechbar und erlitt mehrere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Beim Unfall zerbrach der Helm des Radfahrers. Gegen den Autofahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

