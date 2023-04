Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - Hantieren mit Softairwaffen führt zu Polizeieinsatz

Mainz (ots)

Einen Polizeieinsatz mit sieben Streifenwagen, löste eine Gruppe männlicher Jugendlicher am Sonntag auf dem Gutenbergplatz aus, weil sie mit Schusswaffen hantierten.

Besorgte Bürger meldeten sich am Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr per Notruf bei der Polizei und schilderten, dass auf dem Gutenbergplatz acht Personen, Schusswaffen untereinander weiterreichen würden. Da die Echtheit der Waffen in Frage stand und eine Gefährdung nicht auszuschließen war, wurden sieben Streifenwagen vor das Theater entsandt. Die Jugendlichen wurden angetroffen, aufgefordert ihre Hände sichtbar nach oben zu halten und auf die Waffen angesprochen. Zwei junge Männer gaben daraufhin den Waffenbesitz zu. Alle acht Jugendlichen wurden nach weiteren Waffen durchsucht. Aufgefunden wurden bei den Durchsuchungen zwei Softairwaffen, die im ersten Moment wir echte Pistolen wirkten. Diese Softairwaffen sind nach dem Gesetz zwar frei verkäuflich, wenn sie eine Energie von weniger als 0,5 Joule entwickeln, jedoch sahen diese beiden Waffen, echten Pistolen täuschend ähnlich und gelten demnach als Waffen, die den Anschein erwirken echt zu sein. Diese sogenannten Anscheinswaffen dürfen nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Wer dies dennoch tut, begeht nach dem Waffengesetz eine Ordnungswidrigkeit, welche mit einem Bußgeld von bis zu 10.000,- EUR belegt werden kann. Die Polizeiinspektion Mainz 1 wird alle Daten hierzu an die zuständige Waffenbehörde der Stadt Mainz weitergeben.

