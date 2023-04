Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Versuchte Einbrüche in vier Mehrfamilienhäuser

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden an vier Mehrfamilienhäusern im Bereich der Oberen Zahlbacher Straße, Kästrich und der Trajanstraße Hebelspuren an den Haustüren festgestellt und der Polizei gemeldet. Teilweise waren die Schließbleche stark verbogen. In allen vier Fällen konnten keine weiteren Spuren an den Wohnungs- oder Kellertüren festgestellt werden. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Vermutlich ist es den Tätern nicht gelungen, sich Zutritt zu den Häusern zu verschaffen. Ob es sich bei den Einbruchsversuchen um eine zufällige Häufung handelt oder die Täter in allen vier Fällen jeweils die gleichen Personen sind, lässt sich derzeit nicht sagen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder selbst Opfer eines Einbruchs geworden sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Neben Einfamilienhäusern sind auch Mehrfamilienhäuser ein beliebtes Ziel von Einbrechern. Je nach Anzahl der Parteien ist der Zugang ins Haus oft nicht kontrollierbar. Daher sollte auf die Sicherung der Wohnungsabschlusstüren besonderes Augenmerk gelegt werden. Ihre Polizei berät Sie kostenfrei, kompetent und produktneutral wie Sie sich vor Einbrüchen schützen können. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Mainz Zentrale Prävention Telefon: 06131/65-3390 Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de Weitere Tipps und Hinweise, finden Sie unter www.k-einbruch.de oder unter www.polizei-beratung.de.

