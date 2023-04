POL-PPMZ: Mainz - zwei Versammlungen in Mainzer Innenstadt

Mainz (ots) - Am gestrigen Donnerstag wurden an vier Mehrfamilienhäusern im Bereich der Oberen Zahlbacher Straße, Kästrich und der Trajanstraße Hebelspuren an den Haustüren festgestellt und der Polizei gemeldet. Teilweise waren die Schließbleche stark verbogen. In allen vier Fällen konnten keine weiteren Spuren an den Wohnungs- oder Kellertüren festgestellt ...

mehr