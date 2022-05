Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 (Gem. Wildeshausen)++++ Zeugen gesucht +++

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 09.05.2022, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der A 1, in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen Nord und Wildeshausen West (Gem. Wildeshausen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Bremen befuhr mit seinem silberfarbenen Ford den Überholfahrstreifen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es dabei zu einer Kollision mit dem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden polnischen LKW, der von einem 27-jährigen Kraftfahrer aus Polen gelenkt wurde. Bei dem Unfall verletzte sich der 21-jährige PKW-Fahrer und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der PKW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs musste bis 15.45 Uhr ein Fahrstreifen der A1 gesperrt werden. Zeitweise staute sich vor allem der Schwerlastverkehr auf einer Länge von 11 Kilometern. Der Entstandene Sachschaden wird auf 4500,- Euro geschätzt.

Für die Ermittlung des Unfallhergangs werden Augenzeugen gesucht. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

