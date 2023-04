POL-PDLD: Münzeinzahler aufgebrochen

Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es in Maximiliansau gegen 13 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus. Die ausgerückte Feuerwehr sowie die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Wohnung lokalisieren. Die Bewohnerin konnte angetroffen werden. Wie sich herausstellte handelte es sich um angebranntes Essen. Es bestand keine Gefahr für Personen oder Gegenstände. Rückfragen bitte an: ...

