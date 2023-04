Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vor der Polizei geflüchtet

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.00 Uhr, sollte ein PKW-Fahrer in der Eisenbahnstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Bei Erkennen des wendenden Streifenwagens, gab der Fahrer Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Baugebiet "Am Elfmorgen". Während der Nachfahrt verließ der Beifahrer das Fahrzeug und flüchtete in die Weinberge. Der Fahrer stoppte kurz darauf den PKW und wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich bei dem 21-jährigen Mann Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum, den der Fahrer auch am vergangenen Wochenende einräumte. Der geflüchtete Beifahrer konnte in den Weinbergen durch eine andere Streife ebenfalls angetroffen werden. Es handelte sich um den Bruder des Fahrers, der auf seiner Flucht noch Betäubungsmittelutensilien wegwarf. Dem Fahrer des PKW wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell