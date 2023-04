POL-PDLD: Kandel - Widerstand gegen Polizeibeamte

Völkersweiler (ots) - Am 13.04.23, gegen 08:50, kam es auf der L494, bei Völkersweiler, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lkw befuhr die Landstraße von Völkersweiler kommend in Richtung Annweiler. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. In einer scharfen Rechtskurve unterhalb des Josef Hofes kam der Lkw zu weit nach links und beschädigte den linken Außenspiegel des Pkw. Der 18-jährige Pkw-Fahrer musste nach rechts auf den Grünstreifen ...

mehr