POL-PDLD: Rheinzabern - Beleidigung von Polizeibeamten

Steinfeld (ots) - In der Nacht zum 13.04.23, zwischen 04:00 und 05:00 Uhr, wurde in der Waldstraße ein geparkter Pkw Opel Astra, mit SÜW-Zulassung, beschädigt. Beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeugführer den Pkw und richtete einen Sachschaden in Höhe von 500.- Euro an. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email ...

