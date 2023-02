Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Trickdieb entwendet Goldschmuck +++

Oldenburg (ots)

Eine 89-jährige Oldenburgerin ist am Donnerstag von einem Trickdieb bestohlen worden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ein unbekannter Mann hatte am Donnerstag um 11.45 Uhr an der Wohnungstür der Rentnerin am Drögen-Hasen-Weg geklingelt. Als die 89-Jährige die Tür öffnete, stellte der Mann sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers vor und erklärte, die Heizkörper in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Die Oldenburgerin ließ den Mann ins Haus. Nachdem er sich wenige Minuten später wieder verabschiedete, stellte die Rentnerin fest, dass aus dem Schlafzimmer diverse Schmuckgegenstände aus Gold entwendet worden waren.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen einen bislang unbekannten Täter. Der Mann soll nach Zeugenangaben etwa 40 Jahre alt und 1,60 Meter groß gewesen sein. Er sei schlank gewesen, habe blonde Haare gehabt und eine hellblaue Winterjacke getragen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Der Zentrale Kriminaldienst ist dafür unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar.

Präventionstipps zum Schutz vor Trickdieben können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

(192336)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell