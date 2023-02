LPI-J: Fenster aufgehebelt und Kita durchwühlt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Über einen Zeitraum von knapp 14 Tagen machten sich Unbekannte an einem geparkten Pkw in Hermsdorf zu schaffen. Der oder die Täter begaben sich zu einem Renault, welcher auf einem öffentlichen Parkplatz am Grünstedter Platz befand, und entwendeten den Katalysator. Dem Zeugen fiel dies am Sonntagabend auf, als er den Pkw starten wollte. eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

