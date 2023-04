Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - A61 - Hochwertige Autos nach illegalem Rennen beschlagnahmt

Mainz (ots)

Drei RS-Modelle der Marke Audi wurden am Sonntagnachmittag durch die Polizei beschlagnahmt, nachdem deren Fahrer an einem illegalen Rennen auf der A61 in Richtung Süden teilgenommen haben.

Die Fahrer sind aufgefallen, als sie mit ihren großmotorigen Autos im Norden von Rheinland-Pfalz, auf der A61, rennartige Situationen provozierten, stark beschleunigten, über drei Fahrstreifen nebeneinander fuhren und zum Teil fliegende Starts durchführten. Andere Verkehrsteilnehmer wurden dadurch nicht unerheblich beeinträchtigt und meldeten dies der Polizei um kurz nach 17 Uhr. Gegen 18 Uhr gelang es Einsatzkräften der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim zwei der beschriebenen Fahrzeuge in Höhe Bornheim festzustellen und zu kontrollieren. Das dritte Fahrzeug wurde kurze Zeit später an der Halteranschrift in Mainz durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 kontrolliert. Bei den Fahrern, der serienmäßig bis zu 450 PS starken Autos, handelt es sich um drei Männer im Alter von 29, 34 und 55 Jahren. Die Führerscheine der drei Fahrer und deren Autos wurden beschlagnahmt. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim hat die ersten Ermittlungen hinsichtlich der Teilnahme an einem verbotenen KFZ-Rennen gem. § 315 d Strafgesetzbuch aufgenommen. Es kann hier zu einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren kommen. Gerichte können zusätzlich auf die Einziehung der Fahrzeuge entscheiden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell