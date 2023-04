POL-MK: Vier Anzeigen wegen Körperverletzung

Hemer (ots) - Ein Betrüger hat am Freitag eine betagte Seniorin in ihrer Wohnung an der Robert-Koch-Straße bestohlen. Der Unbekannte klingelte kurz vor 12 Uhr an der Wohnungstür und gab sich als Mitarbeiter des Pflegedienstes aus. Er müsse ihre Wohnung altersgerecht sei. So inspizierte er das Bett und bot ein elektrisch höhenverstellbares Bett an. Unter einem ...

