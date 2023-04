Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe/ Diebstähle aus Pkw/ Brennende Container

Menden (ots)

Eine 78-jährige Mendenerin wurde am Samstagmittag beim Einkaufen bestohlen. Während sie ihre in einem Discounter an der Holzener Dorfstraße Waren einsammelte, hatte sie ihre Handtasche mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen gestellt. Als sie gegen 12 Uhr bezahlen wollte, bemerkte, sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Während des Einkaufs hatte sie nichts Verdächtiges bemerkt. Sie ließ umgehend ihre mit verloren gegangene Bankkarte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen unbedingt dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf eine PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Ansonsten stehen die Diebe am nächsten Geldautomaten, noch bevor ihr Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. Weitere Taschendiebstähle gab es in Hemer und Iserlohn.

In der Nacht zum Freitag wurde an der Elsa-Brandström-Straße eine Türscheibe eines Pkw eingeschlagen. So gelangten Unbekannte in das Fahrzeug und nahmen Personalausweis, Bankkarte und Kopfhörer an sich. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor! Auch bei kurzen Abwesenheiten sollten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen gelassen werden. Oft genügt bereits das Kleingeld in der Mittelkonsole als Tatanreiz.

An der Stiftstraße hat am Samstag gegen 23 Uhr ein Papiercontainer gebrannt. Ein Passant entdeckte das Feuer und sah einen Jugendlichen wegrennen. Der Container wurde beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zehn Minuten nach dieser Meldung kam der nächste Feueralarm: An der Schützenhalle Hubertushalle in der Stiftstraße brannte ein bereits nicht mehr zu identifizierender Behälter. Auch dort musste die Feuerwehr die Flammen löschen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen. (cris)

