POL-MK: Taschendiebe

Letmathe (ots)

Eine 59-jährige Frau wurde am Freitag zwischen 13.15 und 13.40 Uhr beim Einkaufen in einem Geschäft an der Hagener Straße bestohlen. Sie verwahrte sie ihre Geldbörse in ihrem Rucksack, während sie in zwei Läden nach Ware suchte. Im zweiten Geschäft bemerkte sie, dass ihr Rucksack geöffnet und die Geldbörse herausgezogen wurde.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen unbedingt dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf eine PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Ansonsten stehen die Diebe am nächsten Geldautomaten, noch bevor ihr Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. Weitere Taschendiebstähle gab es in Menden, Iserlohn und Hemer. (cris)

