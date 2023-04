Plettenberg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag eine Durchfahrtsschranke des Parkhauses am Maiplatz beschädigt. Als das Parkhaus schloss, stand nur noch ein weißer Pkw, vermutlich ein Opel, in dem Parkhaus. Kameraaufnahmen zeigen, wieso die Schranke verbogen ist: Um 20.43 Uhr versuchte eine männliche Person zu bezahlen, was aber nicht mehr ...

mehr