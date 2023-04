Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Microsoft-Betrüger bei Senior erfolgreich

Herscheid (ots)

Ein fast 80-jähriger Computer-Nutzer ist auf Microsoft-Betrüger hereingefallen. Am Dienstagabend wechselte sein Bildschirm auf Blau. Er bekam die Meldung, dass sein Anti-Virenprogramm abgestürzt sei und er Kontakt aufnehmen solle zu einem Microsoft-Mitarbeiter. Die Telefonnummer war zu lesen. Er rief dort an und erreichte einen Englisch sprechenden "Agenten". Der Senior sollte alle folgenden Schritte mit seinem Handy dokumentieren und dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter über einen Messenger die Bilder schicken. Der Senior musste diverse Programme auf seinem Rechner installieren, dem angeblichen Computer-Fachmann den Fernzugriff ermöglichen, sich in sein Online-Banking einloggen und seine Zugangsdaten eingeben. Drei Stunden dauerte dieser ganze Prozess bis über Mitternacht hinaus. Am folgenden Tag kam es dann zu mehreren internen Umbuchungen auf den Konten des Seniors, die er jedenfalls nicht autorisiert hatte. Er sperrte sein Konto für das Online-Banking und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ein finanzieller Schaden war bis dato scheinbar noch nicht entstanden. Vermutlich hatte sich der Senior einen Trojaner "eingefangen", was zu dem blauen Bildschirm und der Aufforderung, eine bestimmte Rufnummer anzurufen, führte. Die Polizei warnt vor den Telefonaten mit der angeblichen Microsoft-Hotline. Computer-Nutzer sollten ihre Virenscanner ständig aktuell halten und im Zweifelsfall lieber Rat suchen bei einem örtlichen PC-Service oder einem kundigen Bekannten. (cris)

