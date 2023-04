POL-MK: Versuchte und vollende Brandstiftung an Fahrzeugen/16-Jähriger verletzt Polizeibeamten schwer

Iserlohn (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag versuchten unbekannte Täter in den Verkaufsraum des MVG-Kundencenters am Konrad-Adenauer-Ring einzubrechen. An der Eingangstür waren mehrere Schäden zu erkennen. Ins Innere gelangten die Täter jedoch nicht. (schl) Gegen 13:25 Uhr beobachtete ein Zeugen am Mittwoch einen weißen Fiat Ducato mit Recklinghauser Kennzeichen auf einem Firmengelände an ...

mehr