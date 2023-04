POL-MK: Einbruch in Ford Transit

Altena (ots) - Am kommenden Mittwoch, 19. April, zieht die Altenaer Polizei zur Bahnhofstraße um. Die Streifenwagen sind wie üblich im Einsatz. Der Innendienst bleibt - zum Beispiel für Anzeigenaufnahmen - am Vormittag an der alten Adresse an der Marktstraße erreichbar. Am Nachmittag nimmt die neue Wache im Bahnhofsgebäude (Bahnhofstraße 24) ihren Betrieb auf. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

