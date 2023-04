Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Durchfahrtskontrollen im Zusammenhang mit der Sperrung der BAB 45 Brücke Rahmede

Lüdenscheid/Altena (ots)

Mit erheblichem Kräfteaufwand setzte die Polizei am Donnerstag ihre Schwerpunktkontrollen rund um die gesperrte Rahmedetalbrücke fort. Bei diesen Kontrollen geht es vor allem um Durchfahrtsverbote und Tempolimits im Stadtgebiet Lüdenscheid und Altena. Die Kontrollorte lagen dabei in Lüdenscheid an der Heedfelder Landstraße, Im Olpendahl, am Brockhauser Weg, an der Fontanestraße, an der Brüderstraße, an der Kölner Straße, an der Talstraße und an der Volmestraße. Auf dem Stadtgebiet Altena kontrollierten die Beamten am Hemecker Weg.

Insgesamt kontrollierte die Polizei so im Verlauf des Donnerstags 108 LKW-Fahrende und 452 Autofahrende. 126 der Autos und zehn LKW hielten sich nicht an die geltenden Durchfahrtsverbote. Zu schnell unterwegs waren 221 Autos und 12 LKW. Technische Mängel wiesen zwei PKW und fünf LKW auf. Zwei der Fahrzeuge wurden noch am Kontrolltag stillgelegt.

Die Beamten stellten zudem zweimal ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, acht Verstöße gegen geltende Sozialvorschriften für LKW-Fahrende, drei Ladungsverstöße und zwei Handys am Steuer fest. Gegen einen LKW-Fahrer lag zudem ein Haftbefehl vor.

An der BAB Ausfahrt Lüdenscheid Mitte bogen 26 Fahrzeugführer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung verbotswidrig ab.

Die Polizei kann die Masse der Fahrzeuge nicht reduzieren. Allerdings achten die Polizeibeamtinnen und -beamten darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Deshalb wird an den offiziellen und inoffiziellen Umleitungsstrecken zur A 45 Sauerlandlinie weiter schwerpunktmäßig kontrolliert. Zusätzlich gibt es mehrmals im Monat Großkontrollen wie am Donnerstag. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell