POL-MK: Papierkorb auf Schulhof in Brand gesteckt/ Wohnungseinbrüche

Kierspe (ots) - Eine Zeugin überraschte zwei Täter am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00:10 Uhr, dabei wie sie Automaten auf dem Gelände eines Waschparks an der B54 aufbrachen. Bei Erblicken der Zeugin stieg jeweils ein Täter in einen grauen Audi RS3 und einen roten Kleinwagen (ggf. VW Up oder Sokoda Citigo) mit einem schwarzen Rallye-Streifen. Der rote Kleinwagen wurde dabei von einer weiteren Person gefahren. ...

