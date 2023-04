Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automaten von Waschpark aufgebrochen

Kierspe (ots)

Eine Zeugin überraschte zwei Täter am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00:10 Uhr, dabei wie sie Automaten auf dem Gelände eines Waschparks an der B54 aufbrachen. Bei Erblicken der Zeugin stieg jeweils ein Täter in einen grauen Audi RS3 und einen roten Kleinwagen (ggf. VW Up oder Sokoda Citigo) mit einem schwarzen Rallye-Streifen. Der rote Kleinwagen wurde dabei von einer weiteren Person gefahren. Außerdem befand sich zur Tatzeit ein weiteres Fahrzeug, ein weißer VW Golf 7, auf dem Gelände des Wachparks. Die Fahrzeuge flüchteten in unbekannte Richtung. Sie konnten im Rahmen der Fahndung durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Personen, welche die insgesamt sechs Automaten aufgebogen hatten, werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

- ca. 20 Jahre alt - schlank - schwarze lockige Haare/Mittellang - schwarzer Vollbart - schwarze Lederjacke - helle Jeans mit Löchern (Auswaschungen) - weiße, schmutzige Schuhe

2. Person:

- ca. 20 Jahre alt - schlank - dunkle kurze Haare, die Seiten rasiert - schwarze "Northface"-Jacke - weißer Kapuzenpullover darunter - helle Jeans - schwarz/weiße Turnschuhe

Die Täter erbeuteten Münzgeld. Zeugenhinweise zur Identität der Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell