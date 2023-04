Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Menden (ots)

Unbekannte haben zwischen Karfreitagabend und Dienstagmorgen einen Zaun und ein Kinderspielgerät auf dem Pausenhof der Albert-Schweitzer-Schule an der Beethovenstraße beschädigt. (cris)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagvormittag haben unbekannte Täter den Glaseinsatz einer Eingangstür eines Handyshops An der Stadtmauer zerstört. Ins Innere gelangten die Täter allerdings nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (schl)

Am Papenbusch wurden zwischen Samstag und Mittwoch die Außenspiegel von insgesamt vier Autos abgetreten. Die Fahrzeuge standen allesamt auf dem Gelände einer dortigen Firma. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Vier Jugendliche haben am Dienstag, gegen 23:15, eine Scheibe eines Einfamilienhauses mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Ein Zeuge hörte zu dieser Zeit einen lauten Knall und schaute aus dem Fenster. Einer der Jugendlichen kann als ca. 14 Jahre alt, schlank, ca. 1.60m groß und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben werden. Die Gruppe flüchtete in unbekannte Richtung. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell