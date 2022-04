Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sachbeschädigung in der Barlachstraße - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

28. April 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.04.2022 - Ratzeburg

Am 24.04.2022 wurde festgestellt, dass mehrere Fenster und Doppeltüren an einem Gebäude in der Barlachstraße in Ratzeburg beschädigt wurden.

Das vom Kreis Herzogtum-Lauenburg in Nutzung befindliche Gebäude wies insgesamt 14 zerkratzte Fensterscheiben sowie drei zerkratze Doppelglastüren im Erdgeschoss auf. Diese Beschädigungen erstrecken sich über alle Gebäudeseiten der angrenzenden Barlach-, Herren- und der Wasserstraße.

Eine Eingrenzung des Tatzeitraumes ist nicht möglich.

Zur entstanden Sachschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben könne, sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell