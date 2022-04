POL-RZ: Tatverdächtige nach versuchten Diebstahl festgenommen

Ratzeburg (ots) - 25. April 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.-23.04.2022 - Kröppelshagen-Fahrendorf In der Zeit von Freitag (22.04.2022), 18.10 Uhr bis Samstag (23.04.2022), 00.20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Wiesengrund in Kröppelshagen-Fahrendorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein ...

mehr