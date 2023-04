Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Tankstelle/ Versuchter Kfz-Einbruch

Kierspe (ots)

Heute Nacht, kurz nach Mitternacht, wurde eine Tankstelle an der Kölner Straße überfallen. Der 21-jährige Mitarbeiter der Tankstelle machte kurz nach Mitternacht Feierabend und schloss um 0.10 Uhr den Verkaufsraum ab. Zwei Täter fingen ihn an einer der Zapfsäulen ab, drückten ihn zu Boden und brachten ihn unter Drohungen mit einer Schusswaffe dazu, den Verkaufsraum wieder zu öffnen. Dort packten sie diverse Zigaretten und Tabakschachteln in große Müllsäcke. Der Tankwarte wurde geknebelt und gefesselt auf dem Boden zurückgelassen. Er konnte sich später befreien. Auf dem Netto-Parkplatz wartete eine dritte Person in einem Fahrzeug. Zeugen beobachteten die Täter und sahen, wie sie dort in einen schwarzen Mercedes mit MK-Kennzeichen stiegen und davon fuhren. Ein Streifenwagen entdeckte das gesuchte Fahrzeug, verlor jedoch die Spur. Die Kennzeichen waren gestohlen. Bei der folgenden Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die beiden Räuber werden wie folgt beschrieben: Beide männlichen Personen wurden auf ca. 1,70 bis 1,85 Meter geschätzt. Sie wirkten schlank. Der eine Täter trug eine hellgraue Sweatjacke mit schwarzen Ärmeln, schwarze Jeanshose, schwarzen Gürtel, schwarze Sneakers, eine Umhängetasche mit breitem, rotem Umhängegurt, eine grau/schwarz karierte Unterhose, Sturmhaube, schwarze Handschuhe und eine dunkle Pistole in der Hand. Sein Begleiter trug eine schwarze Sweatjacke, eine schwarze Jogginghose, Sneakers, Sturmhaube und helle Handschuhe.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 02351/9099-0.

Am Ostermontag gegen 0.45 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem vor einem Haus An der Währ abgestellten Pkw zu schaffen. Der Eigentümer entdeckte den mutmaßlichen Einbruchversuch auf Aufnahmen seiner Überwachungskamera und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Verdächtige trug helle Kleidung mit Kapuze.

(cris)

